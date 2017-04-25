Ağrı Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu

Ağrı merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt ile ilişkili oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 7 kişinin yakalanması amacıyla, Ağrı merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 5 askeri personel, bir infaz koruma memuru ve bir zabıt katibi yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.