Ağrı'da Hayvanlar Meralara Çıktı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Aşağı Toklu Köyünde bulunan besiciler uzun geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınması ve otların yeşermesiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkardı.



Türkiye'nin en fazla kar yağan ve en soğuk şehirlerinden biri olan Ağrı'da havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesim ve köylerde küçükbaş ve büyükbaş besiciliği yapan çiftçiler, havaların ısınması ve otların yeşermesi ile birlikte rahat bit nefes aldı. Taşlıçay ilçesinin Aşağı Toklu Köyü'nde çiftçilik yapan Muhammet Aktaş adlı vatandaş uzun geçen kış mevsiminin ardından kış boyunca hayvanları ahırda beslediklerini söyledi. Bu yıl kış mevsiminin oldukça uzun ve çetin geçtiğini belirten Aktaş, "Bizler havaların ısınması ve hayvanlarımızın merada çıkıp otlamasından dolayı çok mutluyuz. Çünkü bu yıl kış çok uzun sürdü. Kasım ayından bu yana hayvanlarımızı ağıl ve ahırlarımızda besliyoruz. Yaz mevsiminde biçip topladığımız ot ve samanlarımız bitti" dedi. - AĞRI