Ağrı'da Aktarlara Yoğun İlgi

AĞRI (İHA) – Ağrılı vatandaşlar, kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı bitkisel ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.



Kent merkezinde 16 yıldır aktarlık yaptığını belirten Caner Altın, bitkisel ürünlere olan talebin kışın çok fazla olduğunu söyledi. Kış aylarında ıhlamurun bulunmaz bir şifa kaynağı olduğunu ifade eden Altın; "Havaların soğumasıyla birlikte kök, tarçın, karanfil, zencefil, ıhlamur ve benzeri baharat karışımları halk tarafından çok tercih ediliyor" dedi



Karabiberin vücudun ısısını arttırdığını söyleyen Altın; "Soğuk algınlığına karşı karanfil müthiş derecede antibiyotik özelliği taşır. Yüzlerce çeşit bitki ve bitkisel ürün satıyoruz. Halkımız baş ağrısı, mide ağrısı, öksürük ve bronşit gibi hastalıklar için aktarları tercih ediyor" ifadelerini kullandı. - AĞRI