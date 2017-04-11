Agad'tan Emniyet Müdürü Alper'e Ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) yönetim kurulu üyeleri Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıldönümü nedeniyle Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.



AGAD Genel Sekteri Metin Harıkçı ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde, Metin Alper'e çiçek takdim edildi. Polis ve basın arasındaki iyi ilişkiye dikkat çeken Emniyet Müdürü Metin Alper, "Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıldönümü etkinliği nedeniyle ziyaretimize gelen Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti yönetimine ve üyelerine çok teşekkür ederim. Zaten emniyet basın hiçbir şekilde ayrı düşünülemez. Adıyaman'a geldim günden itibaren ilimiz basının desteklerini görmekten büyük bir mutluluk duydum. Yapmış olduğumuz faaliyetlerin vatandaşlara duyurulması için basınımızın desteğini en çok görmekteyiz. Adıyaman basınına sonsuz teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz bütün etkinliklerde basını davet etmeden gelmeleri bizleri mutlu etmiştir. Adıyaman Masterler Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Güneş yönetim kurulu üyeleriyle birlikte güzelde bir maçımız oldu. Bu maçta Polis Haftası etkinliğimize renk kattı. Adıyaman halkının kadirşinas yapısı bizleri mutlu ediyor. Sadece Adıyaman halkının sesine kulak veriyoruz. Vatandaşların dilek ve sıkıntılarını basının yoluyla duyuyoruz. Adıyaman halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyuyoruz" dedi.



AGAD Genel Sekreteri Metin Harıkçı ise konuşmasında, "Türk Polis Teşkilatımızın 172. Yıl dönümünün kuruluş nedeniyle Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti olarak yönetim kurulu üyelerimizle ve gazeteci arkadaşlarımızla birlikte İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper'e nezaket ziyaretinde bulunduk. Gece gündüz, yağmur ve çamur demeden bizlerin can ve güvenliği için özverili bir şekilde çalışan Türk Polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu uğurda vatanı görevinde şehit düşen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şuanda görev yapan bütün emniyet teşkilatına basın olarak üstün başarılar diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN