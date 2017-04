Afyonkarahisar Stk Platformundan "Referandum" Açıklaması

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Ertürk, 16 Nisanda gerçekleşen anayasa değişikliği ile ilgili olarak, "Başından beri bu anayasa değişikliğinin bürokratik oligarşiyi en aza indireceğine ve milli iradenin kurumsallaşacağına olan inancımızı kamuoyu ile paylaştık" dedi.



Ertük, anayasa değişikliğinin halk oylamasında "evet" oyu alarak geçmesi ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Ertük, 14 Mart 2017 tarihinde 84 STK ile birlikte basın açıklaması yaparak 16 Nisan referandumunda kararlarının "evet" olarak tüm kamuoyuna açıkladıklarını hatırlattı. Ertük açıklamasında, "Bu aşamadan sonra gerek ülkemizin ve gerekse umudunu bize bağlayan mazlum coğrafyaların adalete, birlik ve beraberliğe olan inancı ve bizlerden beklentisi artmıştır. Bu tarihten sonra artık bir olmaya beraber olmaya ve hep birlikte güçlü Türkiye olmaya daha çok ihtiyacımız vardır. Ayrıştırmak yerine birleştiren ve provokasyonlardan uzak olan bir anlayışla daha çok çalışmalıyız. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle her türlü etnik ve mezhebi, farklılıkların güzelliğimiz ve zenginliğimiz olduğunu gören Türkiye'yiz. Sivil toplum kuruluşları olarak ilimizi, ülkemizi ve mazlumları ilgilendiren her konuda sivil toplum refleksini göstermeye hazırız. Afyonkarahisar STK Platformu olarak hayırlı hizmetlerde her daim ülkemizin ve halkımızın hizmetindeyiz" ifadelerine kullandı. - AFYONKARAHİSAR