Afyonkarahisar Köpekli Doğa Araması Semineri

Afyonkarahisar'da Köpekli Doğa Araması Semineri düzenlendi.



Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü ile Köpek Irkları ve Kronolojisi Federasyonu (KIF) işbirliğiyle teorik ve uygulamalı olarak Köpekli Doğa Araması Semineri gerçekleştirildi. Seminer AFAD Afyonkarahisar Eğitim Tesisleri'nde verilen teorik eğitimin ardından Çiğiltepe mevkiindeki açık alanda uygulama yapıldı.



Doğada kaybolma vakalarına sıklıkla rastlanıldığını söyleyen AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, "AFAD bünyesinde bulunan köpekli arama timlerinde görevli personelin doğa araması konusunda bilgilendirilmesi, halen enkaz aramasında görevlendirilen köpeklere ilave doğa araması köpeklerinin AFAD başkanlığımız envanterine kazandırılması, anılan alanda uzman eğitmenlerin yetiştirilmesi ülkemizde meydana gelen doğada kaybolma olaylarında müdahale gücüne olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.



Seminerin AFAD başkanlığının izniyle yapıldığını aktaran Buldan, "Doğa araması semineri Türkiye'de yerleşik bulunan Köpek Irkları ve Kronolojisi Federasyonu (KIF) işbirliğiyle AFAD Afyonkarahisar tesislerinde ve Çiğiltepe mevkiinde teorik ve uygulamalı olarak Slovenya'dan gelen eğitmenler Roman Starman ve Borut Modic tarafından, ülkemizin çeşitli illerinden seminere iştirak eden AFAD, jandarma, JAKEM, itfaiye köpekli arama timleri ile AKUT ve gönüllü kişileri katıldı. Seminerin sınavı ise IRO (International Rescue Dog Organisation) hakemlerinin iştirakiyle mayıs ayı içerisinde yapılacak" diye konuştu.



Afet ve acil durum hallerinde canlı arama çalışmalarında görev alacak Türkiye'deki tüm köpekli arama timlerini belirleyen 'Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'nın 2017-2018 AFAD Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.