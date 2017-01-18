Afjet Afyonspor, Hafta Sonu Sultanbeyli Belediyespor'un Konuğu Olacak

Süper Toto 3. Lig 3. Grup lideri AFJET Afyonspor, hafta sonu Sultanbeyli Belediyespor'a konuk olacak.



Ligin 18. haftasında 38 puanla liderliğini sürdüren AFJET Afyonspor, geçtiğimiz hafta sonu Elaziz Belediyespor karşısında aldığı 2-1'lik skor ile ligin 2. yarısına da galibiyetle başlamış oldu. Yeni transferleri ile Elaziz karşısına çıkan takım ayrıca oynadığı futbol ile de büyük beğeni toplamıştı. İkinci sıradaki en yakın takipçisi Darıca Gençlerbirliği ile arasındaki 4 puan fark olan mor menekşeler bu hafta sonu Sultanbeyli Belediyespor'a konuk olacak.



Ligdeki durumları ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel, hedefleri olan 2. Lig'e yükselme yolunda aldıkları başarılı sonuçlar ile emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. Başkan Sel, "2. yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Bizi yakından takip eden rakiplerimiz puan takip edince alt sıralara düştüler ve ikinciliğe Darıca Gençlerbirliği gelmiş oldu. Şu anda en yakın takipçimiz onlar ve onlarla da aramızdaki puan farkı 4. Bunun yanında devre arasında yapmış olduğumuz transferlerinde ne kadar isabetli olduğunu Elaziz Belediyespor maçında görmüş olduk. Centilmenenlik içerisinde ve küfür olmayan örnek takım olarak 2. Lige çıkma hedefine hızla ilerliyor ve bu konuda taraftarlarımızın desteğini daha fazla bekliyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR