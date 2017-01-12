Afganistan'da Sivillerin Öldüğü ABD Saldırısı

Afganistan'daki ABD Kuvvetleri (USFOR), ABD güçleri tarafından kasım ayında Taliban'a karşı düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 sivilin öldüğünü doğrulayarak, ölümlerin meşru müdafaa sonucu meydana geldiğini savundu.



USFOR'dan yapılan açıklamada, kasım ayındaki saldırı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.



Açıklamada, sivillerin evlerini mevzi olarak kullanan Taliban üyelerinin saldırılarına karşılık verildiği ve üst düzey Taliban komutanlarını hedef alan ABD güçlerinin 33 sivilin ölümü ve 27 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.



Afganistan ABD Kuvvetleri Komutanı General John Nicholson, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, masum kişilerin ölümünden üzüntü duyduklarını ifade etti. Nicholson, "Taliban sivillerin arasında saklanmayı seçti, Afgan ve ABD güçlerine saldırdı. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Afganistan halkını, sivilleri korumak için tüm önlemleri alacağımız konusunda temin etmek istiyorum. Ülkelerini savunmak için Afgan güvenlik güçlerine çabalarında yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



ABD güçlerinin soruşturmasında, operasyonun hedefinin Kunduz'daki şiddet olaylarının sorumlusu Taliban liderlerini yakalamak olduğu kaydedildi.



Sivillerin evlerinde bulunan Taliban üyelerince açılan ateş nedeniyle ABD ve Afgan güçlerinin kendilerini savunmak amacıyla ABD üssünden hava desteği talebinde bulunduğu, ardından Taliban mensuplarına havadan saldırı düzenlendiği ifade edildi.



Açıklamada, ABD kuvvetlerinin meşru müdafaa hakkını kullandığına karar verildiği vurgulandı.



Operasyonda Taliban işgali altındaki evlerden ateş açılması sonucu 2 ABD askeri ve 3 Afgan komutanın öldürüldüğü, 4 ABD askeri ve 11 Afgan komutanın yaralandığı kaydedildi.



Operasyonun yapıldığı bölgede yaşayan halk, saldırıya karşı öfkelerini göstermek amacıyla aralarında Taliban savaşçılarının çocukları ve aile üyelerinin de bulunduğu cesetleri valiliğe taşımıştı.



Birleşmiş Milletler de geçen yıl kasım ayında Kunduz bölgesinde ABD'nin hava saldırılarında sivillerin ölmesi nedeniyle ayrı bir soruşturma başlatmıştı.



ABD savaş uçakları, 3 Ekim 2015'te de ülkenin kuzeyindeki Kunduz kentinde Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından işletilen hastaneyi bir saat boyunca havadan hedef almış, saldırıda aralarında hastaların da bulunduğu 42 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi yaralanmıştı.