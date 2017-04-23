Afganistan'da Kalp Krizinden Ölen Astsubay, Memleketi Aksaray'da Defnedildi

Afganistan'da Kalp Krizinden Ölen Astsubay, Memleketi Aksaray'da Defnedildi

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Afganistan, Kalp Krizi, Aksaray, Astsubay