Affetmek Özgürleştirir Atölye Çalışması

Louise HAY, You Can Heal Your Life(R) Hayatınızı İyileştirin Lisanslı Eğitmeni Fatoş Görce ile 3 saatlik Atölye Çalışması



AFFETME



Affetmekle ilgili sınırlayıcı inanç kalıplarını dönüştürmeye ve kendi potansiyelini anlamaya ve dönüşüme niyetli olanlar içindir.Hayatı iyileştirmek, her anlamda inanç kalıplarımızı gözden geçirmekle başlar. ve bu inanç kalıplarımızın 0 - 5 yaşları arasında oluşmaya başladığı, tohumların bu yaşlarda ekildiğini bilmek de çok şaşırtıcıdır.Affetmek bizi geçmişten özgürleştirir. Eğer affetmek zor geliyorsa, yalnızca affetmeye niyetli olmak ta harika bir başlangıçtır. Yüce yaradan mesajı alır ve özgürleşme yolunda yanımızda olur. Güvenelim ve izin verelim.



. Çoğu zaman kendimizi affetmek zor gelir.



. Geçmişi geride bırakabilir ve herkesi affedebiliriz.



. Geçmiş sadece zihnimizde vardır.



. Geçmiş acılara tutunmak, uzun zaman önce başka birinin yaptığı bir şey için bugün kendimizi cezalandırmakdır.



. Biz sevilmeyi hak ediyoruz. ve sevilmek bizim doğuştan hakkımız.



. Biz, geçmişi kolaylıkla geride bırakabilir, özgür olmayı seçebiliriz.



AFFETMEK SEVGİNİN MUCİZELERİNE KAPILAR AÇAR...



Çalışmamız medikal destek niteliğinde değildir.



Etkinlik Ücreti 250 TL



Etkinliklerimiz randevuludur. Çalışmalara katılım için kesin kaydınızı 11 Ocak 2017 çarşamba akşamına kadar 125 TL ön ödeme ile Yapı Kredi Bankası -NİL TAVELLİ -IBAN-TR85 0006 7010 0000 0071 6065 87 nolu hesaba yatırılmasını rica ederiz.



Randevularınız ve sorularınız için Berna Boğaç ile irtibata geçebilirsiniz.



berna@zihinvebeden.com



0532 617 0545



Nil Tavelli



nil@zihinvebeden.com



0532 295 62 48



Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



0212 466 4141



www.zihinvebeden.com



info@zihinvebeden.com



ww.facebook.com/zihinvebeden



www.instagram.com/zihin_ve_beden_nil_tavelli



www.twitter.com/ZihinveBeden



Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.