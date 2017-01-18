Afad Müdüründen Gece Yarısı Taşkın Çalışması

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer İl Koordinasyon Toplantısı öncesinde dün gece 23.45'te taşkın sularıyla ilgili sahada çalışma yapan ve taşkınlarla ilgili bir olumsuz durumun olmadığı yönünde kendisine mesaj atan Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bekir Şen'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında DSİ'nin yatırımları da ele alındı.



Tarım sektöründe sulamanın çok önemli olduğunu söyleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, 1970 yılında yapılan ve sulama birliklerine devredilen sol sahil ve sağ sahillerden Manisa Ovası'nın yüzde 60-65 civarının faydalanamadığını belirtti. Bundan dolayı çiftçilerin yer altı sularını kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Kaçire, "Bundan dolayı DSİ'nin birliklere karşı yükümlülüğü nedir? Tamir ve tadilatlarıyla ilgili herhangi bir sorumlulukları var mıdır? Yer altı sularını kullanan çiftçilerden bile bir ücret alınıyor. Alınan bedeller çok yüksek" dedi.



Kaçire'nin sorularına cevap veren DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Çağlar yer altı suları bitmez tükenmez bir kaynak olmadığını belirterek, "Yer altı suları tükenebilir kaynaktır. Kullandıkça daha derine iniliyor. Uygun şekilde kullanmak çok önemli. Genel müdürlüğümüzün fiyatına bizim müdahale şansımız yok. Sulama alanlarınızda mümkün mertebe kendi sularınızı kullanmak en mantıklı çözüm. Şahıslara kuyu açıp kullanma izni verme taraftarı değiliz. Bu tür durumlarda sulama birliklerinin açması ve onların kontrolünde tüketimi için izin veriyoruz. Bakım onarım ve müdahaleler hepsi protokollerle ilgili. Onarım yapılmadığı için yüzde 45 civarında kullanım. Daha önceleri yüzde 100'ü kullanıyordu" diye konuştu.



Barajlardaki seviye arttı



Barajlarının doluluk oranıyla ilgili de bilgi veren Çağlar, havzanın durumuna göre doluluk oranlarının değiştiğini aktardı. Çağlar, "Ortalamaya vurmak gerekirse son yağışlar yüzde 5-6 seviyesinde su artışını sağladı." ifadelerini kullandı.



AFAD müdürüne teşekkür



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer toplantının devamında dün gece 23.45'te taşkın sularıyla ilgili sahada çalışma yapan ve taşkınlarla ilgili bir olumsuz durumun olmadığı yönünde kendisine mesaj atan Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen'e de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Toplantı öncesi yaptığı saha çalışmasında taşkınlarla ilgili bir olumsuzluğa rastlamadığını kaydeden Şen, "Gediz Ovasına akan akarsularımız var. Bugünkü akarsularımız olamasaydı Gediz Ovası olmazdı, yani bu taşkınlar olmasıydı Gediz Ovası da olmazdı. Mutlaka bu taşkınlar hep olacak, hep yaşanacak. Nif Çayının taşkın sahası Gediz Ovası'dır. Ancak bu yıl taşkınlar biraz erken başladı. Normalde şubatın ilk haftası itibariyle başlar, Mart'ın 15'ine kadar devam ederdi. Meteorolojiye göre son 10 günde metrekareye 250 kilogram yağış yağdı. Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 50 civarındadır. Doluluk oranımız bizim için üzücü bir durumdur ama taşkınlar için de sevindirici bir olaydır" dedi. - MANİSA