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Afad Mahsur Kalan Araçları Kurtardı

Afad Mahsur Kalan Araçları Kurtardı

Niğde’nin Ulukışla ilçesi Çaykavak mevkii ve Adana otoyol girişinde yoğun kar yağışı nedeni ile araçlar mahsur kaldı.

Afad Mahsur Kalan Araçları Kurtardı

Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çaykavak mevkii ve Adana otoyol girişinde yoğun kar yağışı nedeni ile araçlar mahsur kaldı.

Niğde il Afet Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekibi ve Karayolları ekipleri olay bölgesini sevk edildi. Ekipler kapanan yolları açarak araçları mahsur kaldığı yerden kurtardı. - NİĞDE

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Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ulukışla, Niğde, Adana, Afad, Kar, Çay
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