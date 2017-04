Aeü'de Uluslararası Dna Günü ve Genom Kongresi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) Uluslararası DNA Günü ve Genom Kongresi başladı.



Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan Uluslararası DNA Günü ve Genom Kongresi'nde konuşan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, DNA gününün ilk defa 25 Nisan 2003'te ABD'de kutlanmaya başlanarak, her yıl farklı ülkelerde etkinlikler düzenlendiğini söyledi.



Etkinliğin iki bölümden oluştuğunu anlatan Karakaya, "Etkinliklerde ilk, ortaokul ve lise öğrencilerinin de katılımıyla DNA izolasyon deneyleri, öğrencilere yönelik konuşmalar, oyun hamurundan DNA modeli yapma, DNA bileziği yapma gibi çalışmalar da yapılacaktır. Kongrede dört farklı ülkeden 51 üniversiteye mensup 196 katılımcı 106 sözlü ve 130 poster bildiri sunacak. Ayrıca katılımcılar, alanında uzman dokuz davetli konuşmacıyı dinleme fırsatı bulacaklardır. Kırşehir'in gelecekte bir biyoteknoloji merkezi olması hedefiyle düzenlen kongrede 7'den 70'e her yaştan katılımcı katılıyor." dedi.



Konuşmaların ardından Kırşehir Gençlik Merkezi ve Ahi Evran Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunu gösterisi sunuldu.



Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Prof. Dr. Mustafa Kurt, dekanlar, misafir akademisyenler, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.