Aegee-Eskişehir'den Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi (A.Ü) Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü (AEGEE-Eskişehir), Volunteer Your Future Projesi kapsamında; "Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı" ile 16 sivil toplum kuruşunu bir araya getirerek Eskişehir'de bir ilki gerçekleştiriyor.



23 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan fuarda öğrenciler, 16 farklı sivil toplum kuruluşunu bir arada tanıma fırsatı yakalıyor. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi Proje Sorumluları Kerem Sezerer ve Çağlar Yenilmez, Eskişehir Ticaret Odası Genel Sekreteri Arda Genç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmet Daire Başkanı Didem Aydınmakina'nın konuşmacı olarak katılacağı 'Sivil Toplum Bilincinde Neredeyiz?' çalıştayı ile lise ve üniversite öğrencilerine sivil toplum bilinci aşılanması ve gelen STK'larla da fikir alış verişi gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Çalıştayın ardından da STK'lar, 3 oturum halinde öğrencilere tanıtımlarını interaktif bir şekilde gerçekleştirecekler. Öğrencileri bilinçlendirmenin yanında STK'ları da birbirleri ile buluşturan fuar, girişimcilikten sanata; çocuklardan eğitime kadar farklı konularda çeşitlilik sağlıyor. 16 seneden beri Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrenci kulübü olarak çalışmalarını sivil eğitim gençlik hareketliliği gibi çeşitli odak noktaları doğrultusunda yürüten AEGEE-Eskişehir, Volunteer Your Future Projesi ile de tematik yönüyle farklılık oluşturuyor. - ESKİŞEHİR