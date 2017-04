Aedaş Çalışanları, Sahaya Eğitim Parkurunda Hazırlanıyor

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) saha personelinin bilgi birikimini yükseltmek ve sahada yaşanabilecek tüm olumsuzluklarına karşı hazırlıklı olmak adına Genel Müdürlük yerleşkesinde özel bir 'eğitim parkuru' oluşturdu.



İş sağlığı ve güvenliği konusunda sahada ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklara karşı çalışanlarının hazırlıklı olması için özel bir eğitim parkuru oluşturdu. Saha personeli bu parkurda; elektrik direğine tırmanmadan, kablo patlağını onarmaya, izolatör arızalarını gidermeden, enerji açma kapamaya karşı hemen her alanda uygulamalı olarak eğitiliyor. Kurulan eğitim parkurunda, sahada kullanılan farklı trafo ve elektrik direği çeşitleri, alçak gerilim ve orta gerilim enerji iletkenleri, izolatör, parafudr gibi enerji dağıtım tesislerini oluşturan tüm ekipman ve malzemelere de yer verildi.



En az bir haftalık eğitimden geçiyorlar



Antalya, Isparta ve Burdur'da 1,7 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren şirket, sahada ortaya çıkabilecek sorunlara karşı çalışanlarını her açıdan hazırlamayı hedefliyor. Bu çerçevede oluşturulan eğitim parkurunda işe yeni başlayanlar sahaya çıkmadan önce en az bir haftalık eğitime, mevcut çalışanlar ise yıl boyunca tekrar eğitimlerine tabi tutuluyor. Söz konusu eğitim sırasında sahada yaşanacak tüm olasılıkları içeren senaryolar uygulamalı olarak anlatılıyor. Her eğitim sonunda da çalışanlar alanında uzman eğiticiler tarafından değerlendiriliyor ve birim yöneticilerine raporlanıyor.



Hızlı ve doğru aksiyon almaları sağlanıyor



AEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, kurdukları parkurda verilen eğitimler sayesinde çalışanların sahadaki arızalarda çok daha güvenli, hızlı ve doğru aksiyonlar aldıklarını belirtti. İslamoğlu, "Kurum olarak iş güvenliğine ve görünmez tehlike olarak nitelendirdiğimiz elektrik tehlikesi barındıran alanlarda gerekli tüm önlemlerin alınmasına büyük önem veriyoruz. Eğitim parkurumuz sayesinde personelimiz tüm senaryolara karşı kendini uygulamalı olarak hazırlayabiliyor" diye konuştu.



Eğitim parkurunun ileriki dönemlerde lise ve üniversite öğrencilerine de kapılarını açacağını söyleyen İslamoğlu, "Elektrik dağıtım sektöründe nitelikli işgücü ihtiyacı oldukça yüksek. Çoğu mühendis adayı okulu bitirdikten sonra uygulamalı güvenlik eğitimlerini alamadan kendilerini sahada buluyor. Kısa vadede, geleceğin mühendislerine bu parkurda uygulamalı eğitimler verecek sosyal sorumluluk projelerimizi devreye almak istiyoruz" dedi. - ANTALYA