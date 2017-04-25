Adıyaman Üniversitesi Kendi Aracını Kendisi Üretiyor

Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü tarafından üretilen Şems-i Revan adlı güneş enerji sistemli aracının tanıtımı yapıldı.



Tanıtım etkinliğinde Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mücahit Çelik, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler yer aldı. Son yıllarda yakaladığı ivmeyle kendisinden önce kurulan birçok üniversiteyi gelişim anlamında geride bırakan üniversite, kendi güneş enerjili aracını kendisi üretmeye de başlarken, şebekeden yani elektrik hattından da şarj oluyor. Güneş enerjili araç 2 saat boyunca seyir halinde ilerleyebilme ve 40 kilometre hıza ulaşabilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Üniversite Gençlik Meydanında test sürüşünü Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün yaptığı Şems-i Revan (Güneşte Yürüyen) adlı güneş enerjili araç görenlerin büyük beğenisini kazandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, "Aracımız bünyemizde bulunan Besni Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü öğrencileri tarafından tesis edilmiştir. Sekiz öğrencimizin projesi olan aracımız görüldüğü gibi büyük fedakarlık ve hummalı bir çalışmanın ürünüdür. Aracımız kampüste kullanılmak üzere üretilmiş olup öğrencilerimize de pozitif motivasyon kaynağın olmuştur. Teorik çalışmaların yanında atölye çalışmasının da önemi burada ortaya çıkmıştır. Yapılan bu çalışma hedefe doğru emin adımlarla yürüdüğümüzün de göstergesidir. Biz üniversite olarak aranan öğrenci yetiştirmeyi kendimize şiar edindik. Gayretli çalışmalarından dolayı öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının da devamını bekliyorum" dedi. Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mücahit Çelik ise, çalışmadan dolayı öğrencilerini tebrik ederken, bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.



Mekatronik Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Alp Çevik'te teknolojide sınır olmadığını belirterek, daha gelişmiş araç türleri üretmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. - ADIYAMAN