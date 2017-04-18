Adıyaman'dan Suriye'ye 2 Tır Yardım

Adıyaman'da toplanan insani yardımlar ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Suriye'ye yollandı.



Adıyaman Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle başlatılan "İyiliğe Sözümüz Var" yardım kampanyası dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



Adıyaman Belediyesi Başkanı Hüsrev Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye olarak hayır ve yardımlarda bir ucundan tutmayı prensip edindiklerini dile getirdi.



Hayrat İnsani Yardım Derneğiyle birlikte yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Kutlu, "Suriye'de veya dünyanın başka bir yerinde, açlık ve sefalet devam ettiği sürece bizlerin de yardımları devam edecek. Ne zaman orada ihtiyaçlar son bulursa, bizim de yardımlarımız son bulmuş olur." ifadelerini kullandı.



Hayrat İnsani Yardım Derneği Gönüllü Üyesi Mehmet Turan da kampanya kapsamında bugün Türkiye genelindebin 318'inci tırın yola çıktığını kaydederek, "Birçok yardım malzemesini, ayni ve nakdi yardımları Suriye'nin iç bölgelerine kadar ulaştırmak için çaba harcadık."diye konuştu.



İl Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi tarafından yapılan duanın ardından yardım tırları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Programa, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.