Adıyaman'da 'Yeni Anayasa' Toplantısı

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından, "Yeni Anayasa ve Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi.



Özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, STK temsilcileri, dernek başkanları katıldı. Düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, "Şuanda Adıyaman'da bulunan STK'larla bir araya geldik. Bu anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini konuşacağız. Burada anayasa değişikliğini konuşurken maddelere ve madde içeriklerine girmekten ziyade bu değişiklikle amaçlanan temel stratejiyi anlamakta fayda var. Bunu biz Güçlü Türkiye diye ifade ediyoruz. Kendi iç sorunlarını çözmüş Türkiye diye adlandırıyoruz. Kendi iç sorunlarını çözerek dışarıya açılan dışarıya bakan, dışarıya yardım eli uzatan bir Türkiye amacıyla buna bakıyoruz. Bu bir yönetim biçimidir. Daha hızlı daha aktif mekanizmasını hayata geçirmektir. Bazılarının dediği gibi rejim değişikliğiyle, tek adam hevesleriyle, diktatöryen amaçlarla bir ilgisi yok. Kamuoyunda yanlış bilgiler üzerinden giden bir karalama var. Bunun doğru olmadığını arkadaşlarımızla paylaşacağız. Bu konuda duyarlı olan sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle bir araya geleceğiz ve bu konuları paylaşacağız" dedi.



Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, "Biliyorsunuz ki yeni bir Türkiye için anayasa değişikliğine ihtiyaç vardı. Yaklaşık birkaç aydır bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmamız meclisten geçmiş oldu İnşallah bundan sonra da referanduma gidilecek. Ana yasa değişikliğinde neler var neler olacak bunları burada düzenlenen toplantıda STK temsilcilerimize ve vatandaşlarımıza anlatacağız" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından toplantıya geçildi. - ADIYAMAN