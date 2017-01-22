Adıyaman'da Terör Operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da Terör Operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığınca, "özel güvenlik" bölgesi ilan edilen merkeze bağlı Akçalı köyünde bazı adreslere operasyon düzenlendi.


Yapılan aramada ruhsatsız tüfeklerle terör örgütüne ait örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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