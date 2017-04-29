Adilcevaz'da Ortaçağ Hayatının Yaşanacağı Çadır Köy Kurulacak

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın 2 bin 700 rakımında, Ortaçağ hayatının yaşanacağı çadır köy kurulacak. Kurulacak olan çadır köyde Asya Müzik Festivali etkinlikleri düzenlenecek.



Bitlis Valisi Ahmet Çınar'ın daveti üzerine Moğolistan, Pakistan ve Ürdün Büyükelçiliklerinden ilçeye gelen 4 kişilik kültür ataşeleri, Süphan Dağı eteklerinde bulunan doğa harikası Aygır Gölü'nde Adilcevaz kahvaltısı yaptı. Kahvaltı programının ardından ilçeye gelen heyet, Süphan Dağı'nın 2 bin 700 metre rakımında kurulacak olan çadır köy alanında incelemelerde bulundu.



Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kültür ataşelerine burada yapılacak olan çadır köy ve Asya müzik festivali etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Süphan Dağı'nın 2 bin 700 rakımında yapılacak olan çadır köy alanında incelemelerde bulunan heyete, kar ve pekmez karışımından yapılan Karsambaç tatlısı ikram edildi. Yapılacak olan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Adilcevaz'da Ortaçağ hayatının yaşandığı bir çadır köy kuracaklarını ifade ederek, "Türkiye'nin en yüksek dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın 2 bin 700 metre rakımlı eteklerinde bulunan bu yayla dünyanın coğrafya olarak en güzel noktalarından bir tanesidir. Süphan Dağı, Türkiye'de herkesin yakından bildiği ve hakkında şarkıların, masalların olduğu bir dağdır. Buradan Van Gölü, Aygır Gölü ve Arin Gölü'nü üç ayrı noktadan görebiliyoruz. Burada bir niyetimiz var. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ve Adilcevaz Belediyesi birlikte bir program düzenliyorlar. Bizde valilik ve kaymakamlık olarak bu kurumlarımıza ve birimlerimize destek vereceğiz. Burada bir ortaçağ köyü kurmak istiyoruz. Modern hayattan tamamen uzak, insanların ortaçağı burada hem mekan itibariyle, hem yaşam alanı itibariyle, hem de yiyecek ve içecekler itibariyle orta çağı yaşayabilecekleri bir köy kuracağız. Bu çadır köy, bütün yaz boyunca hem yerli hem de yabancı turistlere hitap edebilecek. Aynı zamanda kış aylarında ise Süphan Dağı'na tırmanacak olan dağcılar için bir köy olacak. Burada her sene periyodik zamanlarda tırmanışlar ve yürüyüşler yapmayı da planlıyoruz. Ayrıca Asya'dan bazı ülkeleri burada düzenleyeceğimiz müzik festivaline davet edeceğiz. Burada onların geleneklerinin de yaşatıldığı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Buraya gelen insanlar hem Ortaçağ hayatını yaşayacak, hem de burada güneşin doğuşunu ve batışını seyredebilecek. Burası Adilcevaz ilçemiz başta olmak üzere bölgemiz açısından önemli bir faaliyet alanı olacak. Bugün Asya'dan bazı ülkelerden diplomatik davetlilerimiz geldiler. Hep birlikte burada incelemelerimizi yaptık ve planlamalarımızı konuştuk. İnşallah bu yıl Ağustos ayının 12'sinde bu mekanda bu köyün kurulumunu tamamlamış olacağız ve Asya müziklerini burada güneşin batışıyla hep birlikte göreceğiz" dedi.



Kültür ataşeleri yaptıkları incelemelerin ardından Adilcevaz ilçesine geçerek buradaki tarihi Tuğrul Bey ve Ulu Camiyi ziyaret ederek, tarihi camiler hakkında bilgiler aldı. Adilcevaz'da kurulacak olan çadır köy alanının inceleme çalışmalarına Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban da eşlik etti.



Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Moğolistan, Pakistan ve Ürdün Büyükelçiliklerinden gelen kültür ataşelerine Adilcevaz cevizi, ceviz reçeli ve kuru kayısıdan oluşan hediye paketleri takdim etti. Kültür ataşelerinin Adilcevaz'ın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıkları dikkatlerden kaçmadı. - BİTLİS