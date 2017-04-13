Adilcevaz'da 2 Bin 500 Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Adilcevaz Kaymakamlığı ceviz üretimini artırmak ve yerel meyve çeşidinin kaynağını geliştirmek amacıyla 2 bin 500 aşılı ceviz fidanı dağıttı.



Dağıtım töreninde konuşan Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, ilçenin en değerli ürünlerinden olan ceviz üretimini artırmak, yerel meyve çeşidinin kaynağını geliştirmek ve korumak ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla 2 bin 500 aşılı ceviz fidanını dağıtıklarını söyledi.



Karaman, şöyle konuştu:



"Sizler, bu fideleri koruyarak ve bakımını düzenli yaparak aile bütçenize ciddi katkı sağlayacaksınız. Bu bir ilk adımdır. Sizlerin yapacağı bakımlarla ve alacağınız ürünlerle gelecek nesillere örnek olacağınızı ümit ediyorum. Yanımızda hanımefendiler de var. Onların bu işi daha iyi yapacağını düşünüyorum. İlçemizde sertifikalı ceviz yetiştiriciliği ve üreticiliği destekleyerek marka değerimizi yükseltmenin ve cevizi ön plana çıkartmanın çabası içerisinde olacağız."



Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, özellikle aşılı ceviz fidanı üretiminin artması ve kaymakamlığın bu konudaki desteğinin ilçenin ekonomisine ciddi destekler verdiğini belirtti.