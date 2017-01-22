Adasiad'da Ümit Özlü Güven Tazeledi

Adana Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği (ADASİAD) Başkanlığına Ümit Özlü yeniden seçildi.



İki liste halinde yapılan seçimin ardından güven tazeleyen Ümit Özlü, dernekte şuanda 43 adet yeterlilik belgesi olan firma bulunduğunu, 89 firmanın da korsan faaliyet gösterdiğini belirtti. Korsan firmalarla mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Özlü, korsan firmalardan hizmet alan vatandaşları da bu konuda bilgilendirileceklerini ifade etti.



Halkın can güvenliğinin tam ve doğru bir şekilde sağlanarak, güvenli asansör için imalat, montaj ve bakımların doğru bir şekilde yapılması amacında olduklarını belirten Özlü, şunları kaydetti:



"El birliğiyle hem vatandaşların hem bina yöneticilerinin asansörlerle ilgili bilinçlendirmeleri ve sorumluluklarının neler olduğu ile ilgili tanıtıcı çalışmalar yapacağız. Diğer bir faaliyet konumuzda sektörde çalışanların mesleki eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Tüm firmalarda çalışan personellerin hızlı bir taramayla mesleki yeterlilikleri belirlenecek. Mesleki yeterlikleri olmayan personeller için gerekli eğitimlerin aldırılması sağlanacak. Derneğin faaliyetleri kapsamında gerek kamuya gerekse de özel sektöre danışmanlık bilirkişilik hakem heyeti ve buna benzer hizmetlerin yoğun bir şekilde vereceğiz." - ADANA