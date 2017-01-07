Adana'nın 3 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Adana'nın Seyhan, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ocak Pazartesi günü, Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Vural Plastik Depoları, AGAKİM ve Aktav Akustik 09: 00-10: 00 saatleri arasında, Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi 32018, 32070, 32026, 32006, 32004 ve 32076 Sokaklar 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Narlıca Mahallesi 56058, 56016, 56054 ve 56020 sokaklar 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79019, 79011, 79031, 79010, 79021 ve 79027 sokaklarda 13: 00-15: 00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Sarısakal ve Gazi Osman Paşa Mahallelerinde 08: 30-17: 00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. - ADANA