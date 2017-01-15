Adana'da Kar Eğlencesi

TÜRKİYE genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Adana'da 13 dereceyi bulan güneşli havada çocuklar, merkez Seyhan Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan kamyonlarla getirilen karla eğlendi.



Merkez Seyhan Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde Toros Dağları'na giderek kamyonlara kar yükledi. Önceden haber verilen etkinlik nedeniyle çoğunluğunu çocukların oluşturduğu vatandaşlar alanı doldurdu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin önün 4 kamyon karın dökülmesiyle birlikte vatandaşlara kara akın etti. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, karla doyasıya eğlendi. Kimi vatandaş kartopu oynarken kimisi de ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



- Adana