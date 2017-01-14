Adana'da aranan 7 kişi yakalandı



ADANA'da yağma, kapkaç, silahlı tehdit, uyuşturucu suçlarından hapis cezası alan 7 hükümlü yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi ve Yeşilyurt Mahallerinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında 5 yıla kadir hapis cezası bulunan Ferhat A., Erhan A., Metin A., Feyyat G., Ramazan S., Cercis D. ve Gökhan D. yakalandı. Yağma, kapkaç, silahlı tehdit, uyuşturucu suçlarından hapis cezası alan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Şüpheliler görüntü alan gazeteciler, "Ne yaptık, birine tecavüz mü ettik? Cinayet mi işledik ne çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.