Adana 23 Nisan'a Annesiz Girdiler
23 Nisan'a annesiz girdilerADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde gece yarısı bıçaklayarak öldürdüğü eşi 40 yaşındaki Saadet Sezgin'in başında bekleyen 43 yaşındaki Davut Sezgin, sabah 112 acil sağlık hattını arayarak işlediği cinayeti 'intihar' olarak bildirdi.
23 Nisan'a annesiz girdiler
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde gece yarısı bıçaklayarak öldürdüğü eşi 40 yaşındaki Saadet Sezgin'in başında bekleyen 43 yaşındaki Davut Sezgin, sabah 112 acil sağlık hattını arayarak işlediği cinayeti 'intihar' olarak bildirdi. Sezgin, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cinayet sırasında evde bulunan oğulları 8 yaşındaki G. ve 5 yaşındaki E., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na annesiz girdi.
İlçe merkezindeki Hacı İbrahim Mahallesi'nde oturan Davut Sezgin, evinde gece tartıştığı eşi Saadet Sezgin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evden ayrılmayan Davut Sezgin, sabah 112'yi telefonla arayıp eşinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin Saadet Sezgin'in 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirlemesi üzerine, polis ekipleri Davut Sezgin'i gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saadet Sezgin'in cesedi otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na annesiz giren G. ve E.'ye ise yakınları sahip çıktı. Davut Sezgin'ini polisteki sorgusu devam ediyor.