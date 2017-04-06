Adalet Bakanı Bozdağ Kırıkkale'de

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine ilişkin, "Bunlar Türk milletini de devletini de tanımıyorlar. Bu millet İzmir'de denize bu ülkeyi işgal eden düşmanları döktü. Kardeşlerini, komşularını dökmedi." dedi.



Bozdağ, halk oylaması çalışması kapsamında, Yahşihan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" çıkması için vatandaşlardan destek istedi.



Türkiye'nin 16 Nisan'da büyük bir değişim ve dönüşüm için sandığa gideceğini ve 16 Nisan'ın sıradan bir gün olmadığını belirten Bozdağ, "Tarihi bir süreci beraber yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen seslere, terör örgütlerinden yükselen baskılara baktığımızda, attığımız adımın ve yürüdüğümüz yolun Türk milletinin ve Türkiye devletinin geleceği ve bekası için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz." diye konuştu.



Bakan Bozdağ, bugüne kadar Türkiye'nin onlarca seçim ve pek çok halk oylaması yaptığını anımsatarak, şunları söyledi:



"Bu kadar halk oylaması ve seçim yaşadık. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve diğer bazı batı ülkeleri, bizim seçimlerimiz veya halk oylamalarımızın herhangi birisinde 16 Nisan'da yapacağımız halk oylamasında olduğu gibi alenen taraf oldular mı hiç? Olmadılar. Çünkü yaptığımız iş onların Türkiye üzerindeki hesaplarını değiştirmiyordu. Bütün bunları ve terör örgütlerini telaşlandıran, bu sistemin bu millete ve devlete kazandıracaklarıdır. Ondan endişe ediyorlar. Artık Türkiye'yi de Türk milletini de Recep Tayyip Erdoğan'ı da bu milletin kadrolarını da attıkları her adımda hesap edecekler. Hesap etmezlerse onlara hesabı öğretmek bizim işimizdir, vazifemizdir."



CHP'nin eleştirilerine de cevap veren Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Milletvekili sayısı 600'e çıkarsa caiz değildir, helal değildir" dediğini ifade ederek, "Bakın bu sistem geldi, bunlar helali, haramı bile öğrendiler. Allah'ın izniyle daha çok öğrenecekler. Allah var sistem gelmeden öğreticiliğini işletiyor. Yarın bu sistem geldikten sonra bu CHP bambaşka değişecektir. Adı bile değişmeye yetti. Her şeyi Anayasa Mahkemesine götürüyordu. Götürdü mü? Vatandaştan korktuğu için götürmedi. Vatandaşın oyuna ihtiyacı olduğu için götürmedi." diye konuştu.



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken sözlerine de değinen Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:



"Şimdi onlar kalkmış konuşuyor. 'Eğer evet çıkarsa buradan Samsun'a çıkacağız, Amasya'ya gideceğiz, oradan Sivas'a, oradan Ankara'ya, oradan Sakarya'ya ve İzmir'e. Oradanda da bunları denize dökmezsek anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın' diyor. Adam şimdi bunu söylüyor. Bu kendini bilmez, densiz, Kırıkkale'den geçip Samsun'a gitmek isterse Yahşihanlılar geçirir mi buradan? Bunlar Türk milletini de devletini de tanımıyorlar. Bu millet İzmir'de denize bu ülkeyi işgal eden düşmanları döktü. Kardeşlerini, komşularını dökmedi. Görüşleri ne olursa olsun yanyana geldi, koyun koyuna şehit düştü ama düşmanı denize döktü. Bunlar öyle hastalıklı insanlar ki kendileri gibi düşünmeyenleri, inanmayanları denize dökülecek düşman gibi gören zavallı hale geldiler. Böyle bir şey olabilir mi? Türk milletinin bu kendini bilmezlere, kendini öğretme zamanıdır. İşte 16 Nisan'da bunlara bu milletin nasıl bir millet olduğunu hep beraber öğreteceğiz."



Bakan Bozdağ, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında Karakeçili ve Bahşili ilçeleri ile Hacılar beldesini de ziyaret ederek "evet" kampanyasına destek istedi.