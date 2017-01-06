Rock müzik grubu Acayipademler, Living Room'da sahne alıyor.



Yeni yılda takipçilerine ve müzikseverlere yeni bir proje sunmaya hazırlanan Living Room. Özellikle rock müzik türünde özgün projelere yer vererek farklı türlerle müzikseverleri buluşturmaya devam ediyor.



Basta Melek İrdem, Davulda Soner Doğanca, elektrik gitar/seste Teoman Kumbaracıbaşı ve ses mühendisi Metin Bozkurt'tan oluşan Acaipademler. 2009 yılında 'Marshall Planı' ile kendini duyurmaya başladı ve devamında 2012'de kaydettikleri "Budala" albümünü geçtiğimiz ay dijital platformlarda yayınladı. Acaipademler grubu Pir Sultan Abdal, Puşkin, Baudelaire, Zahrad, Karacaoğlan, Machado, Neruda, Rilke, Trakl, Kalender Eren, J.Prevert, A.Kadir, Kaygusuz Abdal, Percy Shelley gibi büyük şairlerin, ozanların şiirlerini besteleyerek, 'söz'ün kıymetini hala hiç kaybetmediğini vurguluyor. Rock, punk ve Anadolu coğrafyasından aldıkları ilhamla, ilkönce kendi vicdanına seslenen, sözü müzikle mühürleyen acaipademler, adını Pir Sultan Abdal'ın 'Be hey acayipadem' şiirinden alıyor. 3. Albümlerinin eşiğinde 2017 yılında sıklıkla Living Room sahnesinde dinleyicilerinin karşısına çıkacak olan acaipademler, kendilerine has müzikal tavırları ve yüksek enerjili performanslarıyla Living Room'da müzikseverlerle buluşacak.