Aç Kalan Domuzlar Yerleşim Yerlerine İndi

Kastamonu'da aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine kadar indi.



Kastamonu'nun Cide ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurçal köyü civarında aç kalan domuzlar, gece vakti yerleşim yerlerine kadar indi. Çukurçal köyü ile Derebucağı köyü grup yolunda evine gitmek isteyen Ramazan Arslan idaresindeki otomobilin karşısına çıkan domuz sürüsü, araçtaki kişilere korku dolu anlar yaşattı. Domuz sürüsünü gören vatandaşlar, korna çalarak domuzları yoldan çekmeye çalıştı. Vatandaşlar, sürüler halinde fındık tarlalarına kadar inen domuzlar ile baş edemediklerini belirterek, köy yollarında zaman zaman bu manzara ile karşılaştıklarını ifade etti. - KASTAMONU