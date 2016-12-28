GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Toplantıdan detaylar
Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın konuşması
Nefroloji bölümünden Prof. Dr. Asuman Yavuz'un konuşması
Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin'in konuşması ABD'deki 258 organ nakli merkezini geride bıraktılar
ABD'deki 258 Organ Nakli Merkezini Geride Bıraktılar
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Toplantıdan detaylar Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın konuşması Nefroloji bölümünden Prof. Dr. Asuman Yavuz'un konuşması Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin'in konuşması ABD'deki 258 organ nakli merkezini geride bıraktılar.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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