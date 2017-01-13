ABD'de perakende satışlar, Aralık 2016'da yüzde 0,6 artarak beklentilerin hafif altında kaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, perakende satışlar geçen yıl aralık ayında önceki aya göre yüzde 0,6 yükselerek 469,1 milyar dolar oldu. Satışlara ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 0,7 artış yönündeydi.
Beklentilerin hafif altında kalan perakende satışlarda, yüzde 0,5 artması beklenen otomobil hariç perakende satışların yüzde 0,2 artması etkili oldu. Ayrıca, otomobil ve enerji kalemlerini içermeyen çekirdek perakende satışlar yüzde 0,2 artarak, yüzde 0,4 artış beklentisinin gerisinde kaldı. Veriler, muhtelif mağaza satışlarının da yüzde 1 azaldığını ortaya koydu.
Bu arada, kasım ayına ilişkin perakende satışlar, yüzde 0,2 artışla 466,2 milyar dolara revize edildi.
ABD'de Perakende Satışlar Beklentiyi Karşılamadı
ABD'de perakende satışlar, Aralık 2016'da yüzde 0,6 artarak beklentilerin hafif altında kaldı.
ABD'de perakende satışlar, Aralık 2016'da yüzde 0,6 artarak beklentilerin hafif altında kaldı.
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