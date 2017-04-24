97 Yaşındaki Kaplumbağanın Derbi Tahmini Tuttu

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkının sevimli üyesi Tuki'nin derbi tahmini tuttu.



Kocaeli'nin Darıca İlçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkının sevimli üyelerinden olan 97 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, dün Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminde bulunmuştu. Derbi öncesi önüne Fenerbahçe ve Galatasaray bayraklı kutular bırakılan 97 yaşındaki Tuki, ilk adımlarında Galatasaray'a yakın gibi görünürken tercihini Fenerbahçe'den yana kullanarak Fenerbahçe'nin derbiyi kazanacağı yönünde tahmin yürütmüştü.



Dün oynanan karşılaşmada son dakikada bulduğu golle maçı Fenerbahçe'nin kazanması sonrasında ise Tuki adlı kaplumbağanın da tahmini doğru çıkmış oldu. Samet Kahraman/İHA)