​DHL Express'e "Türkiye'nin en beğenilen şirketi" ödülü

Capital dergisi tarafından Zenna Araştırma ve Danışmanlık şirketi işbirliğiyle bu yıl 16.sı düzenlenen "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2016" araştırması sonuçları açıklandı. Dünyanın lider lojistik hizmet sağlayıcısı DHL Express Türkiye, "Kargo, Nakliye ve Lojistik" sektörünün en beğenilen şirketi seçildi.

Araştırmanın başladığı 2000 yılından bu yana 12'inci kez aynı ödülün sahibi olan DHL Express Türkiye'nin CEO'su Claus Lassen, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, "DHL Express olarak hem dünyada hem de Türkiye'de altyapımıza, çalışanlarımıza, ürün ve hizmetlerimize yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Türkiye'yi tam 36 yıldır dünyaya bağlayarak, farklı sektörlere özel çözümlerimizle küresel ticareti kolaylaştırıyor, ülkenin refahına katkıda bulunuyor ve yeni fırsatlar yaratıyoruz. Capital dergisi tarafından düzenlenen bu araştırmada iş dünyası tarafından bu çabalarımızın bir kez daha takdir edildiğini görmekten büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

en beğenİlenlerİ İş dünyasinin lİderlerİ belİrlİyor

Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri araştırması, çok sayıda sektörden üst ve orta düzey yöneticinin görüşlerini içeren anket çalışmalarına dayanıyor. 2016 araştırmasında yaklaşık 30 farklı sektör için 500 şirketten 1550'nin üzerinde yöneticiye ulaşıldı. Tarafsız görüşler doğrultusunda gerçekleştirilen ve her sektörden şirketler ve yöneticiler için önemli mesajlar içeren araştırmada iş dünyasının ideal şirket kriterleri arasında hizmet ve ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, güvenilir şirket olma, yönetim kalitesi ve şeffaflığı ile yenilikçilik ilk sıralarda yer alıyor.