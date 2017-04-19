8 yıldır dışarı çıkamıyordu, engelli teyzeye belediye sahip çıktı



BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Yenice mahallesinde belinden sakat olduğu için evinin içerisinde ve çevresinde emekleyerek hayatını idame ettiren ve 8 yıldır dışarı çıkamayan Hatice Şarlı'ya belediye sahip çıktı.

Sakatlığı nedeniyle yürüyemeyen Hatice Şarlı'nın tekerlekli sandalye talebine Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yanıt verdi. 8 yıldan bu yana emekleyen Şarlı artık komşuların yardımı ile tekerlekli sandalyeye binip mahalle içerisinde gezebilecek. Başkan Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu çifti yıllardan bu yana istediği tekerlekli sandalyeye kavuşan Hatice teyzenin mutluluğuna ortak oldu.

Kendisine teslim edilen tekerlekli sandalyeyi alan Hatice Şarlı, "Çok mutluyum. Allah bin kere razı olsun. 8 seneden beri kendi başıma dışarı çıkamıyordum, hep emekliyordum ama artık emeklemekten kurtuldum. Artık tekerlekli sandalyeye kavuştum, ne kadar teşekkür etsem az. Hep Didar hanımı bekliyordum, onu görünce sandalyenin alındığını hissettim. Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Didar Kafaoğlu da, "Mahalle ziyaretimize geldiğimde Hatice teyzemizi söylemişlerdi. Kendisini ziyaret ettik. Bizden tekerlekli sandalye istiyordu, bu isteğini yerine getirdik. Bu zamana kadar sandalye istemiş ama alan olmamıştı. Biz bu görevimizi yerine getirdik, artık komşularına gidebilecek" diye konuştu.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Sosyal belediyecilik önemli. İnsanlara dokunmak da önemli. Eşim Didar Hanım kırsal mahalleleri geziyordu ve Hatice teyzemiz ile tanışmış. 8 seneden beri teyzemiz evden çıkamıyordu, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı ve biz bunu gerçekleştirdik. İnsanların mutluluğu bizim için önemli. 175 bin nüfusun hepsiyle ilgilenme mecburiyetimiz var. Onun mutluluğuna ortak olduk, komşularıyla birlikte sevindik" dedi.