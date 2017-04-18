656. Kırkpınar Akreditasyon Başvuruları Başladı

Edirne Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen ve bu yıl 10-16 Temmuz 2017 tarihlerinde 656'ncısı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'ne katılacak basın mensubu ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon başvuruları başladı.



Dünyanın en büyük geleneklerinden biri olan Kırkpınar'ın ulusal ve uluslararası basında daha fazla yer bulmasını sağlamak, yağlı güreşleri sevdirmek, Edirne'yi gündemde tutmak ve hafızalara yerleştirmek adına çalışmalara devam eden Edirne Belediyesi, bu yıl da Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivaline yoğun ilgi bekliyor.



Hem çekim yapan, hem de alanda güreşen sporculara ve güreş izleyenlere daha rahat bir ortam sağlamak isteyen Edirne Belediyesi, akredite uygulamasına başladı. Medya temsilcileri, fotoğraf sanatçıları ve yabancı basın mensupları akreditasyon başvurularını www.edirne.bel.tr adresinden istenen belgeleri tamamlayarak başvuru yapabilecek.



656. Kırkpınar akreditasyonları için son başvuru tarihi ise 15 Haziran 2017 tarihi olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak olan akredite başvuruları kabul edilmeyecek. - EDİRNE