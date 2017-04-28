50 Ülkenin Rengi Torbalı'da Buluştu
Türkiye’de yüksek öğrenim gören 50 farklı ülkeden toplam 300 öğrenci Torbalı Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen organizasyonda kendi kültürlerini tanıttı.
Türkiye'de yüksek öğrenim gören 50 farklı ülkeden toplam 300 öğrenci Torbalı Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen organizasyonda kendi kültürlerini tanıttı.
Torbalı Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte 50 farklı ülkeden toplam 300 öğrenci bir araya geldi. Yabancı uyruklu öğrenciler Torbalı'daki Gazi Çamlığı'nda kurulan stantlarda kendi ülkelerine ve kültürlerine dair materyalleri sergilediler. Etkinliğe Torbalı halkı da yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan insan stantları gezerek yabancı öğrencilerle sohbet ettiler. Törene Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Mehmet Ali Polat başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.
"Farklılıklar zenginliğimizdir"
Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Ali Bolat, Türkiye'de yükseköğrenim gören 225 değişik ülkeden toplam 114 bin yabancı öğrenci olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz bu şenlik dünyanın 20 değişik ülkesinde ve 55 ayrı şehirde yapılıyor. Finali Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 13 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ülkemizdeki öğrenim gören binlerce yabancı öğrenci var ama onlar bizler için yabancı değiller. Çünkü biz farklılıkları zenginlik olarak gören bir kültürün temsilcileriyiz. Bu buluşmalarla da aramızdaki sevgi ve muhabbet bağlarını sağlamlaştırdığımıza inanıyorum. Torbalı'da olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Bizleri misafir eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'e teşekkür ediyorum" dedi.
"İnsanlığın bu kardeşliğe ihtiyacı var"
Törende konuşan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Anadolu'nun çok çeşitli kültürel zenginlikleri bir arada barındırabilme yetisine değinerek "Coğrafi konumuyla dünyanın kalbi konumunda yer alan Anadolu yarımadasının dört bir yanında değişik renklerin, şivelerin, yaşam biçimlerinin izine rastlarsınız. Ama asıl önemli olan bu coğrafyanın hep renkli bir mozaiğe sahip olması hem de bütün bu renklerin birbirini aşındırmadan bir arada yaşama iradesi gösterebilmesidir. Bu özellikleriyle Anadolu, bugün bile bütün dünyaya kardeşlik dersi vermektedir. Bugün uluslararası öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaparken ülkemizin bu yönüne bir kez daha dikkat çekmek istedim. Burada da tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi farklı kültürlerden gelip burada buluşmuş genç insanlar var. Hepsi farklı dilleri, farklı renkleri temsil ediyorlar. Ama aynı zamanda farklı renklerin bir arada, kardeşçe yaşayabileceğine de iyi bir misal teşkil ediyorlar. Dünyamızın ve insanlığın bu kardeşlik atmosferine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın daha yaşanabilir bir gezegen olması için bu önemli bir noktadır" dedi.
"Ön yargılardan arınmalıyız"
İslam coğrafyasında yaşanan büyük acıların, savaşların, göçlerin son bulması için öğrencilere büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Farklı ülkelere, farklı kültürlere, farklı değerlere yaşam tarzlarına inançlara mensup olup, Türkiye'de Üniversite eğitimi gören her öğrenciyi yaşamları boyunca birer elçimiz olarak görüyor ve aynı iklimi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Balkanlar'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'dan Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya uzanan çok geniş bir coğrafyadan gelip ülkemizde öğrenim gören öğrencilerimizin her biri bizim için evdeki çocuklarımız kadar değerlidir. Başarıları bizim öz çocuklarımız için önemlidir. Yakın gelecekte birçoğunuz ülkelerinizde yada farklı kurumlarla yönetici, öğretim görevlisi belki de benim gibi siyasi kulvarlarda önemli bir yarışın içinde olacaksınız."
Öğrencilere tavsiyelerde bulundu
Öğrencilere bu anlamda tavsiyelerde de bulunan Başkan Görmez, "Bence birinci önceliğiniz yaşamın bütün alanlarında ön yargılardan uzak durmak olmaktır. Dil, din, renk, mezhep, ırk, bölge ayrımı yapanlara, bundan beslenenlere karşı çok dikkatli olmaktır. Buna özellikle neden vurgu yapıyorum .İslam coğrafyasında çok büyük acılar ve bölünmeler yaşanıyor. Kardeşi kardeşe düşman yaptılar. Bir olmak, birlikte olmak geleceğe birlikte yürümek zorundayız. Üç kıtaya hakim olmuş Osmanlı imparatorluğunu nasıl böldüler, parçaladılar, paylaştılar, Ortadoğu'nun bütün kaynaklarını ele geçirdilerse. Şimdide daha küçük parçalara ayırıp daha rahat yutmak istiyorlar. Lütfen bunun farkında olun.Onun için her kim size, bir Türk'le, Arap'la, Iraklıyla, İranlıyla, Beyrutluyla, Suriyeliyle, dünyanın herhangi bir ülkesinde herhangi bir Müslüman kardeşinizle ilgili bir olumsuz algı dayatmadasın da bulunuyorsa dinlemeyin, ilgilenmeyin.Bütün bu coğrafyanın geleceği sizin hoşgörülü olmanızda, birlik ve beraberlik içinde davranmanıza bağlıdır.Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun bu anlamda üstlendiği misyonu önemli buluyorum" diye konuştu.
"Dünya beşten daha büyük"
Açılış töreninde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da bu tür organizasyonların değişik kültürler arasında dostluk köprülerinin kurulmasında ciddi katkılar yaptığına değinerek, "Burada dünyanın her yerinden gelmiş genç öğrenci arkadaşlarımızla buluştuğumuz için çok mutluyuz. Buradaki dostluk atmosferinden hepimiz çok etkilendik.Her renkten ve her kültürden bütün dünyaya gençlerimiz kardeşlik ve dostluk mesajları veriyorlar. Buradaki manzara Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın beşten daha büyük olduğunu yönündeki sözlerini de kanıtlıyor" dedi. - İZMİR