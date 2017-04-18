5 Oyuncu Kırmızı Kart Görünce, Maç Erken Bitti

Malatya Amatör Küme'de oynanan Malatya Galataspor-Malatya Fenerspor karşılaşmasında konuk ekibin 5 futbolcusu kırmızı kart görünce kurallar gereği maç erken bitti ve Malatya Fenerspor hükmen mağlup sayıldı.



Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi 5. hafta müsabakasında Malatya Galataspor ile Malatya Fenerspor karşılaştı. Konuk ekipte 5 oyuncu kırmızı kart görünce mücadelede erken tamamlandı. Malatya Galataspor hükmen galip ilan edildi.



Aynı ligde oynanan diğer karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:



Şire Pazarı Spor: 1 Tandoğan Spor: 7



M.Galata Spor : 2 M.Fenerspor : 1



Kale G.Birliği Spor: 1 Arapgir Spor: 3



Konak Bld.Spor : 1 Çatyol Bld. Spor: 3



Hekimhan Spor : 3 Polat Bld. Spor: 0 (H)



Doğanyol Bld. : 2 M.İdmanyurdu : 3 - MALATYA