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5.iskele ve Kalıp Endüstriyel Yapı Teknolojileri Fuarı

5.iskele ve Kalıp Endüstriyel Yapı Teknolojileri Fuarı

Demos Fuarcılık ve Org. A.Ş. tarafından düzenlenen 5.İskele ve Kalıp Endüstriyel Yapı Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

5.iskele ve Kalıp Endüstriyel Yapı Teknolojileri Fuarı

Demos Fuarcılık ve Org. A.Ş. tarafından düzenlenen 5.İskele ve Kalıp Endüstriyel Yapı Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları İskele, Kalıp Sistemleri, İş İnşaat Güvenliği, İnşaat Makineleri Ekipmanları, Boya, Mantolama ve Yalıtım Malzemeleri şeklindedir.

Düzenleyici: Demos Fuarcılık ve Org. A.Ş.

Konusu: İskele, Kalıp Sistemleri, İş İnşaat Güvenliği, İnşaat Makineleri Ekipmanları, Boya, Mantolama ve Yalıtım Malzemeleri

Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı

Kaynak: Etkinlik.io

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