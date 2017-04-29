5 İl İçin Yağış Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sağanak yağış geçişleri uyarısında bulundu.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Uyarı ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam üzeri saatlerinde yerel sağanak yağış geçişleri olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.



Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi beklendiğini aktaran merkez, yağış öncesinde ve anında ise rüzgarın yer yer orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. - ELAZIĞ