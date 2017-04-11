5 Asırlık Meşe Ağacı

Kütahya'nın Simav ilçesine Evciler köyünde, 500 yıllık olduğunu tahmin edilen meşe ağacı ilgi çekiyor.



İçi kısmen boş olan meşe ağacının içine giren çok sayıda vatandaşın hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyleyen köy sakinlerinden Adem Çil, "Önceki yıllarda ağaç daha diri ve daha canlıydı. Ancak bakımsızlıktan çürümeye yön vermiş. Bursa il sınırına yakın olan Evciler köyünün tarihi simgesi olan bu ağacın koruma altına alınıp çürümesinin önlenmesini istiyoruz. Çevre illerden ve ilçelerden bu ağaçta hatıra fotoğrafı çektirmeye gelenler oluyor.Bende Simav merkezden buraya 55 kilometre yol gelip bu ağacı görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek için geldim. Yetkililerden bu konuda destek istiyoruz" dedi. (YD-EFE) - KÜTAHYA