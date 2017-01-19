4. Adliye Günleri" Projesi, Öğrencilere Yön Veriyor

Akçaabat Yıldızlı Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi'nce projelendirilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Adliye Günleri" projesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin hukuk fakültesi tercihine yön veriyor.



Hukuk fakültesini tercih etmeyi düşünen öğrencilerin; cumhuriyet savcılığı, hakimlik ve avukatlık gibi meslekleri yakından tanımaları için duruşmalara izleyici sıfatıyla katılıp bu mesleklerin çalışma ortamlarını ve koşullarını yerinde görmelerine fırsat verilerek meslek seçimlerinde öğrencileri bilinçlendirmek ve sağlıklı kararlar vermelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "4. Adliye Günleri" projesi kapsamında proje ekibi ve öğrenciler Trabzon Adalet Sarayı'na ziyarette bulundular.



İki gün süren bu ziyarette, Trabzon Adalet Sarayı'nın birçok birimindeki iş akışını yerinde gören öğrenciler; duruşmalara izleyici olarak katılımda bulunarak hakim ve cumhuriyet savcılarıyla gruplar halinde görüşüp meslekleri hakkında ayrıntılı bilgi edindiler. Akabinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu ile toplantı salonunda bir araya gelen öğrenciler Başsavcı Kutanoğlu'na avukatlık, hakimlik ve cumhuriyet savcılığı unvanlarının kapsamını sordular. Bir öğrencinin, "Hukuk okumak mı zor, hukuku kazanmak mı" sorusuna "Çalışılarak kazanılabilecek hiçbir şey zor değildir. Ancak çalışarak başarıyı yakalayabiliriz" yanıtını veren Başsavcı Kutanoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Son olarak Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir duruşmaya izleyici olarak katılan öğrenciler, ziyaret sonrasında adliyeden ayrıldılar. "Adliye Günleri" projesi ile öğrencilerin, başarı öykülerine sahip kişilerle buluşarak, kendilerine örnek alabilecekleri başarılı modeller belirlemeleri ve bu yolla bilinçli çalışma zemini oluşturmaları ayrıca, öğrencilerin gözlemleri ve edindikleri bilgiler ışığında doğru hedefler belirleyerek, kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarının projenin beklenen sonuçları arasında yer aldığı öğrenildi.



Geleneksel bir kimlik kazanan projenin her eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmeye devam edileceğini belirten proje sorumlusu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Arzu Sargın, proje kapsamının genişletilerek, ilgili kuruluşlar ve kişilerden de yardım alındığı takdirde farklı kurumlar ve meslek gruplarının da projeye dahil edilmesinin düşünüldüğünü belirtti. Sargın açıklamasının devamında, bu sayede öğrencilerin lise döneminde meslek seçimine yönelik yaşadıkları belirsizlik ve bundan kaynaklanan yoğun kaygı ve kararsızlık durumlarının geniş perspektifte ele alınarak en aza indirgenebileceğini ifade etti. - TRABZON