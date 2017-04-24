39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği - "Türkiye'm Özel Gösterisi"

39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Spor Salonu'nda "Türkiye'm özel gösterisi" düzenlendi.



TRT tarafından bu yıl Nevşehir'de düzenlenen ve 26 ülkeden yaklaşık 350 konuk çocuğun katıldığı şenlik etkinlikleri, TRT Çocuk ve Gençlik Halk Oyunları Topluluğunun gösterisiyle devam etti.



160 genç ve 60 çocuktan oluşan 220 kişilik ekip, Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını sahneledi.



Yaklaşık bir saat boyunca sergiledikleri performansla alkış alan TRT Çocuk ve Gençlik Halk Oyunları Topluluğu üyeleri program sonunda konuk çocuklara sahneden gül attı.



NEÜ'deki programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk, Belediye Başkanı Hasan Ünver, TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve vatandaşlar katıldı.