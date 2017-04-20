TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 26 ülkeden gelen çocukları ağırladı.



Ahmet Aydın, kabuldeki konuşmasında, Türkiye ve demokrasinin kalbi TBMM'ye geldikleri için çocuklara teşekkür etti.



Milli iradenin temsil edildiği çatı olan TBMM'nin bu yıl 97. yaşını kutladığını belirten Aydın, "Bu vesileyle bu parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekili arkadaşlarımız adına, Meclisimizin, milletimizin özgürlük, huzur ve refahı için nice yıllar çalışmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Dünyada ilk kez çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Milli Egemenlik Haftası'nı birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti:



"Değerli çocuklar, dünyanın pek çok yerinden gelerek bugün bizlerle bir arada bulunuyorsunuz. Milli Egemenlik Haftası boyunca katılacağınız her türlü etkinlikte demokrasinin ve aynı zamanda bir milletin kendi kendini yönetmesinin ne anlam ifade ettiğini daha iyi kavrayacaksınız. TRT'miz, artık gelenekselleşmiş bu mükemmel organizasyonla birlikte sizlerle bizleri bir kez daha buluşturdu. Dünyanın pek çok renklerini buraya taşıyan, Meclisimize getiren TRT'nin çok değerli Genel Müdürü, yöneticileri ve çalışanlarına bu anlamlı organizasyon için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu organizasyonlar aynı zamanda ülkemizden tüm dünyaya, sizler kadar masum, sizler kadar samimi bir barış mesajı da içeriyor. Bizler, parlamentomuzun 97. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlarken barış ve huzur içerisinde, önyargısız, adil bir dünyanın sizlere emanet olduğunun da farkında ve bunu da sizler aracılığıyla bir kez daha bütün dünyaya, geleceğin sizlerle güzel olacağını ilan ediyoruz."



Aydın, "Ülkemizde bulunduğunuz güzel anlara tanıklık etmeniz, yaşamanız dileğiyle, yine bu ülkede kurduğunuz dostlukların kalıcı olması temennisiyle dünyanın tüm renklerini bir kez daha kucaklıyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından çocuklar, Aydın'a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri sundu.



Aydın da çocuklara okul çantası hediye etti.



Azerbaycan temsilcisi çocuk ise hediye takdimi sırasında Bahtiyar Vahapzade'nin "Azerbaycan-Türkiye" adlı şiirini okudu.



Aydın, Filistinli çocuğun hediye ettiği atkıyı da boynuna taktı.



Kosova'dan gelen çocuğun, elini öpmek istemesi üzerine Aydın, çocuğun elini öptü. Daha sonra çocuğa Türkiye'de arkadaşı olup olmadığını soran Aydın, "Evet" yanıtını alması üzerine, "Yoksa da artık ben varım." dedi.



Hediye takdimi sırasında Gagavuzya'dan gelen çocuk ise kısa bir şiir okudu. Sudan temsilcisi çocuk da hediye takdimine Türk bayrağının bulunduğu kıyafetle çıktı.



Gine Cumhuriyeti ve Rusya'nın Yakutistan otonom bölgesinden gelen çocuklar, Aydın'a çiçek hediye etti. Çiceği kız çocuğuna veren Aydın, "Bir çiçek en güzel böyle bir hanıma yakışır." ifadesini kullandı.



Aydın, programın sonunda, 26 ülkeden gelen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Programa, TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.