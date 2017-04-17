3 yılın ardından sandığa giden Simav'ın Kuşu beldesinde bin 265 'evet', 44 'hayır' çıktı



KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesi, 3 yıllık aradan sonra, hukuk mücadelesini kazanmanın sevinciyle sandıklara gitti. Kuşu beldesinde yapılan halk oylamasında, açılan 4 sandıktan toplam bin 265 'evet', 44 'hayır' çıktı.

Üç yıl önce nüfusu 2 binin altına düştüğü için köy statüsüne getirilen Kuşu beldesi, hukuk mücadelesini kazanarak yeniden belde olma hakkını aldı. 3 Nisan 2107 tarihinde Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in Kayyum Belediye Başkanı olarak görevlendirilmesi ile, Kuşu halkı sandıklara gideceğini belirmişti.

Bin 474 seçmeni bulunan Kuşu'da, açılan 4 sandıktan yüzde 96.60'lık oranla bin 265 evet, 44 hayır çıktı.

Kuşu halkından Ayşe Özçelik, "Biz Kuşulular Cumhurbaşkanlığı Sistemine evet dedik, bürokrasinin azalması için, hizmetlerin artması için, yüzde 97 ile evet dedik" şeklinde konuştu. Yusuf Duman, "Türkiye evet dedi, Cumhurbaşkanımız, devletimiz, milletimiz için yüzde 97'lik sonuçla evet dedik", Hatice Şahin ise; "Biz Kuşulular yüzde 97 ile evet dedik, Kuşu beldemize hizmet bekliyoruz" dedi.