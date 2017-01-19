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3. Merkezini Danimarka'da Kuracak
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3. Merkezini Danimarka'da Kuracak

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü merkezini Danimarka'da inşa edecek.

3. Merkezini Danimarka'da Kuracak

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü merkezini Danimarka'da inşa edecek

Kaynak: Dunya.com

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