3 Gürcü Hastaya İzmir'de Karaciğer Nakli

İZMİR'e Gürcistan'dan gelen 3 hastaya, birer hafta arayla yapılan karaciğer nakilleri ile ikinci hayatın kapıları açıldı. Memleketleri Tiflis'te siroz tanısı koyulan, üçü de 53 yaşında olan biri doktor, biri sporcu, biri de reklamcı Gürcü hastalar, canlı donörlerinden yapılan nakille sağlıklarına kavuştu. Hastanede tanışıp dost olan hastalar, "Birinci vatanımız Gürcistan, ikinci vatanımız ise yeniden hayat bulduğumuz İzmir" dedi.



Ülkelerinde karaciğer nakli yapılmadığı için Türkiye'yi tercih edip İzmir'e gelen Gürcü hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan, dermatoloji uzmanı olmasının yanında Gürcistan Sağlık Bakanlığı'nda yönetici de olan 53 yaşındaki Varlam Mosidze bu hastalardan biri oldu. Hepatit C'ye bağlı karaciğer sirozu gelişen Mosidze, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Mosidze'ye, kuzeni 31 yaşındaki Giorgi Giadze'den alınan karaciğer parçası, bir ay önce Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Lakobadze'den oluşan ekip tarafından nakledildi.



Bir ay içinde birer hafta arayla nakil olan ikinci Gürcü hasta ülkesinin en önemli eski sutopu oyuncularından 53 yaşındaki Archil Metrereli oldu. Üç yıl önce karaciğer tümörü ameliyatı olan iş adamı Metrereli, Hepatit C'ye bağlı siroz ve tümör nüksü nedeniyle soluğu yine aynı hastanede aldı. Metrereli'ye yeğeni 39 yaşındaki Besik Latsabidze can aşısı oldu, nakil aynı ekip tarafından 21 Mart'ta gerçekleştirildi.



Metrereli gibi Hepatit C'ye bağlı karaciğer sirozu ve tümör gelişmesi nedeniyle nakil kararı alınan diğer bir Gürcü hasta da reklamcı Giorgi Gakharia oldu. 53 yaşındaki Gakharia'ya, yeğeni Levan Derrisashvili, geçen mart ayı sonunda yapılan nakille ikinci hayatın kapılarını açtı.



HASTANEDE TANIŞIP DOST OLDULAR



Nakil için geldikleri İzmir'deki hastanede tanışan Varlam Mosidze ve eşi Tinatin Gogichadze, Archil Metrereli ve eşi Khatuna Topuria, Giorgi Gakharia ve eşi Khatuna Jincharadze için yeni bir hayatla birlikte yeni dostlukları da başladı. Sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan hastalar, doktorlarına, hemşirelerine teşekkür ederken, bundan böyle İzmir'in yaşamlarında çok önemli ve özel yeri olacağını söyledi, "Birinci vatanımız Gürcistan, ikinci vatanımız ise yeniden hayat bulduğumuz İzmir" dedi.



Karaciğer nakli yapılmayan Gürcistan'da hastaların Türkiye'yi, İzmir'i ve kendilerini tercih etmelerinin onurunu yaşadıklarını belirten İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, "Gürcü hastalar isteseler Avrupa'daki merkezlere de gidebilir. Türkiye'nin tercih ediliyor olması, bu yolda doğru işlerin yapıldığının göstergesi. Gurur verici. Son üç hastamızla birlikte bugüne kadar nakil yaptığımız Gürcü hasta sayısı 40'a yaklaştı. Burada nakil olup ülkesine dönen hastalar, onların tercihlerini de etkileyecek ve bu sayı artacak" diye konuştu.



- İzmir