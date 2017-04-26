23 Yaşında 4 Çocuk Annesi Çilem'in En Büyük Çilesi İşsizlik

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Çilem Karataş, 5 yılda 4 çocuk sahibi oldu. Çocukları ile birlikte büyüyen genç kadın, 4 çocuğu ile görenleri şaşırtıyor.



Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kocagür Köyü'nde yaşayan Çilem Karataş dışarıdan çok güzel görünen evliliğin belli sorumlulukları olduğunu belirterek hemcinslerini bilinçli evlilik yapmaları konusunda uyardı. Özellikle kız çocuklarının çok iyi bir eğitim alması gerektiğini belirten Çilem Karataş, küçükten büyüğe doğru Çelebi, Kerem, devran ve Altay adında 4 çocuğunu en iyi şekilde eğitip büyütmeye çalıştığını söyledi. Pek çok yaşıtı yüksekokulda okurken ya da evlilik için uygun nasip beklerken kendisinin bugün 4 çocuğunu büyütmeye çalıştığını belirten genç kadın, "Aklım olsaydı biraz daha geç evlenirdim. İnsan evleninceye kadar kendisi için evlendikten sonra da hele hele anne ise çocukları için yaşıyor. Bu duruma bir de ekonomik sıkıntı eklenirse kadın hayatın çilesini daha çok yaşıyor. Bu nedenle hemcinslerime tavsiye ediyorum. Çok erken evlenmesinler" dedi.



Görenler şaşırıyor



Yaşını tamamlar tamamlamaz evlendiğini ve şu anda çocukları ile birlikte çocukluğunu yaşamaya çalıştığını belirten Çilem Karataş, "Evlendim 5 yılda 4 çocuğumuz oldu. Her şey iyi gidiyordu. Çalışacak iş bulamayınca sıkıntı yaşamaya başladık. Yetkililerden kocama iş vermelerini istiyorum. İş olmadığında sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu. - AYDIN