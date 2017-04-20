23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri

Bilgi için; 452 4500 | Konak KültüreviDetaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu SahnesiMekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 20.04.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri

Bilgi için; 452 4500 | Konak Kültürevi

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi

Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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