23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri
Bilgi için; 452 4500 | Konak KültüreviDetaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu SahnesiMekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 20.04.
Bilgi için; 452 4500 | Konak Kültürevi
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi
Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io