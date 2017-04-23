23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
İzmir Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Menderes ve Torbalı ilçelerinde çocuklara trafik kontrol uygulaması yaptırdı.
İzmir Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Menderes ve Torbalı ilçelerinde çocuklara trafik kontrol uygulaması yaptırdı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan trafik uygulamasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocuklar görev aldı.
Jandarma kıyafetiyle trafik kontrolü yapan çocuklar, sürücülere emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verdi. Çocukları karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Jandarma yetkilileri, uygulamanın Jandarma Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fırsatının değerlendirilerek yetkilerinin bir kısmını yarının büyüklerine devrettiklerini söyledi.
Jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Karabağlar ve Foça ilçelerinde de öğrencilerle kutlama yaptı ve öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.