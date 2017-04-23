23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.
Kaymakam Özkan, mesajında, ulusal bağımsızlığın, demokrasinin ve cumhuriyetin güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiğini, bu önemli günün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edildiğini anımsatan Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. Dileğimiz, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde, kardeşlik duygularıyla her günü bayram coşkusuyla yaşamalarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelede emeği geçen ve vatan müdafasında şehit olan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
Belediye Başkanı Aksoy ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı mesajında, "Çocuklarımıza düşen görev, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine, çalışkan ve başarılı fertler olarak ulaşmaktır. Bu görevi en güzel şekilde yapacaklarına ve bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, yarınlarımızın güvencesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.